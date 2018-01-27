Тюменцев приглашают на бесплатные мастер-классы по фигурному катанию

Фото Geometria.ru

Бесплатные мастер-классы по фигурному катанию проходят на катке возле открытой парковки ТРЦ "Остров" 27 января. Всех желающих приглашают на площадку для катания со стороны улицы Федюнинского.

Как отмечают в отделе маркетинга УК "Система", вход на каток со своими коньками будет бесплатным, но для тех, кто приедет без них будет работать прокат.

"Мы уже не первый год заливаем для жителей города бесплатный каток, проводим праздники, конкурсы и мастер-классы. Этот год не стал исключением и наш давний друг — школа "Хрустальный конек" проведет для гостей "Острова" небольшой урок по базовым элементам катания на коньках", - отметила сотрудник отдела маркетинга УК "Система" Анастасия Блинчикова.

Владислав Соколов