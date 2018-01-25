Олимпийский комитет России прокомментировал ситуацию с флагами на Играх

Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков Оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр. Об этом напоминает Олимпийский комитет России на своем официальном сайте.

"Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения. Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года Исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года. Правила поведения являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет", - отмечается в заявлении.

Тем не менее, с учетом того, что россияне выступят на Играх в статусе "Олимпийские спортсмены из России", рабочая группа ОКР в ходе последней встречи с делегацией МОК обратилась за официальным подтверждением по данному вопросу. Ответ от Международного олимпийского Комитета ожидается до конца недели.

Напомним, ранее сообщалось о запрете со стороны МОК использования российскими болельщиками национального флага на трибунах во время Олимпийских игр в Пхенчхан.