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Олимпийский комитет России прокомментировал ситуацию с флагами на Играх

19:00 24 января 2018 | mobile | | print версия для печати

Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков Оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр. Об этом напоминает Олимпийский комитет России на своем официальном сайте

"Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей  стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения. Запрет не имеет  отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года Исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года. Правила поведения  являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет", - отмечается в заявлении. 

Тем не менее, с учетом того, что россияне выступят на Играх в статусе "Олимпийские спортсмены из России", рабочая группа ОКР в ходе последней встречи с делегацией МОК обратилась за официальным подтверждением  по данному  вопросу. Ответ от Международного олимпийского Комитета ожидается до конца недели.

Напомним, ранее сообщалось о запрете со стороны МОК использования российскими болельщиками национального флага на трибунах во время Олимпийских игр в Пхенчхан.

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Теги: Олимпийский игры

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