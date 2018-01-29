Строительство водоочистных сооружений в Голышманово продолжится в 2018 году

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74 млн рублей будет выделено из областного бюджета на мероприятия по обеспечению сельских районов Тюменской области качественной питьевой водой.

Как сообщил заместитель директора областного департамента ЖКХ Алексей Майер, работа будет вестись в рамках программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства, рассчитанной до 2020 года.

В 2018 году специалисты продолжат строительство ранее начатых объектов. Так, в с. Большое Сорокино завершится возведение второй очереди станции водоочистки. За счет средств местных бюджетов вторую очередь водоочистных сооружения построят в Голышманово. Водопровод появится и в Тюменском районе на участке от п. Винзили до с. Богандинское. Завершится разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода в Тюменском и Тобольском районах.

Кроме того, продолжится установка павильонов подготовки питьевой воды. 55 таких сооружений появятся в селах с населением более 350 человек. На их установку предусмотрено 300 млн бюджетных средств. Эта работа позволит обеспечить чистой питьевой водой 26,5 тыс. жителей области.

В 2017 году за счет бюджетных средств в 17 селах Исетского района отремонтированы 38 скважин, в Тюменском районе в 4 селах установлены блочные станции водоочистки, а в 5 деревнях Тобольского района и в 12 селах Ишимского района появились павильоны подготовки питьевой воды для разлива в тару потребителя.

Любовь Голышева