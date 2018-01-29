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Строительство водоочистных сооружений в Голышманово продолжится в 2018 году

16:01 28 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото pinterest.com

74 млн рублей будет выделено из областного бюджета на мероприятия по обеспечению сельских районов Тюменской области качественной питьевой водой.

Как сообщил заместитель директора областного департамента ЖКХ Алексей Майер, работа будет вестись в рамках программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства, рассчитанной  до 2020 года.

В 2018 году специалисты продолжат строительство ранее начатых объектов. Так, в с. Большое Сорокино завершится возведение второй очереди станции водоочистки. За счет средств местных бюджетов вторую очередь водоочистных сооружения построят в Голышманово. Водопровод появится и в Тюменском районе на участке от п. Винзили до с. Богандинское. Завершится разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода в Тюменском и Тобольском районах.

Кроме того, продолжится установка павильонов подготовки питьевой воды. 55 таких сооружений появятся в селах с населением более 350 человек. На их установку предусмотрено 300 млн бюджетных средств. Эта работа позволит обеспечить чистой питьевой водой 26,5 тыс. жителей области.

В 2017 году за счет бюджетных средств в 17 селах Исетского района отремонтированы 38 скважин, в Тюменском районе в 4 селах установлены блочные станции водоочистки, а в 5 деревнях Тобольского района и в 12 селах Ишимского района появились павильоны подготовки питьевой воды для разлива в тару потребителя. 

Любовь Голышева

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Теги: Алексей Майер , водоснабжение , питьевая вода

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