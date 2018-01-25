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Стратегию развития политехнической школы ТюмГУ обсудили в Санкт-Петербурге

12:49 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото www.phototyumen.ru

Сессия управляющего комитета ПАО "Газпром нефть" по взаимодействию с Тюменским государственным университетом прошла на базе корпоративного центра Газпромнефти в Санкт-Петербурге.

Директор политехнической школы ТюмГУ Михаил Писарев представил собравшимся стратегию развития школы на ближайшую перспективу.  "Политехническая школа в настоящее время фактически является образовательной структурой одной магистерской программы "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа, – рассказал он. – В предложенной стратегии заявлены четыре образовательных программы. Кроме названной магистратуры это два направления дополнительного образования: "HSE менеджмент"  и "Системный нефтяной инжиниринг", а также еще одна магистерская программа "Управление данными в нефтяной и газовой промышленности".

В рамках стратегического партнерства с ПАО "Газпром нефть" представители топ-менеджмента корпорации одобрили вектор развития политехнической школы. "Теперь ученым вуза необходимо предложить нефтяникам новую уникальную магистерскую программу, которая в полной мере будет соответствовать запросам индустрии",  – отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков. Перспективам новой магистерской программы участники мероприятия уделили особое внимание. Это направление, находящееся в ПАО "Газпром нефть" в стадии активного развития, определяющего, в свою очередь, потребность в кадрах,  в ТюмГУ есть все предпосылки к ее реализации.

"Данное направление чрезвычайно актуально, поскольку рассматривает вопросы работы с большими данными (Big data) не вообще, а именно в нефтегазовой промышленности, – добавил  директор политехнической школы. – И по новой программе мы можем готовить специалистов не просто по анализу и обработке данных, а еще и с учетом их специфики в нефтегазовой отрасли. Наряду с этим есть ряд других, общеуниверситетских предпосылок. Прежде всего, это наличие специалистов мирового уровня в информационных технологиях, чьи достижения регулярно подтверждаются победами на турнирах WorldSkills. Немалое значение имеет локация – непосредственное соседство и опыт сотрудничества с научными центрами ведущих нефтегазовых компаний".

Участники сессии одобрили деятельность ТюмГУ и его политехнической школы по реализации магистерской программы "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" и планы по запуску в марте – апреле направления "HSE менеджмент", признали перспективными два других направления стратегии развития политехнической школы ТюмГУ.

Добавим, обеспечение в университете среды формирования профессионалов международного уровня для ведущих российских компаний, осуществляющих разведку, добычу, транспортировку и переработку углеводородного сырья предусматривается и программой повышения конкурентоспособности ТюмГУ (проект 5-100), сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

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Теги: Газпромнефть , политехническая школа , ТюмГУ

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