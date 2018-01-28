В Ишимском и Викуловском районах восстановят мосты, разрушенные паводком

фото ГУС Тюменской области

Строительство шести мостов планируется завершить в 2018 году в муниципальных районах Тюменской области.

Как пояснил на заседании комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков, работы по трем мостам, разрушенным в результате паводка, были начаты еще в 2017 году. Это мост через ручей в районе с. Карагай Вагайского района, мост через р. Ик в Викуловском районе и мост через р. Убиенная в Ишимском районе. В настоящее время здесь организованы временные объезды.

Помимо этого в рамках предоставления субсидии из федерального бюджета д. Тюменцева Упоровского района и с. Осиновка Викуловского района будут соединены дорогами с твердым покрытием.

Всего же в 2018 году в сельских районах планируется отремонтировать порядка 100 км. автомобильных дорог. В 2017 году дорожники отремонтировали 92 км дорог в 22 муниципалитетах.

Любовь Голышева