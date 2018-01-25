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Тюмень заключила соглашение о сотрудничестве с Национальным центром трансплантологии

13:21 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - ИА "Тюменская линия"

Соглашение о сотрудничестве заключили департамент здравоохранения Тюменской области и Национальный центр трансплантологии. Подписали документ в Тюменской областной клинической больнице № 1 главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье и директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Основная цель соглашения - организация эффективной системы донорства и трансплантации органов в Тюменской области, ее непрерывное развитие, а также внедрение самых  передовых биомедицинских технологий. 

"Благодаря этому соглашению мы будем тесно взаимодействовать с ведущим российским институтом по оказанию данного вида медицинской помощи, - отметила Инна Куликова. - Это важно не только для развития самой технологии, это также важно для обучения специалистов, поскольку мы намерены развиваться дальше и осваивать пересадку не только почки, но и других органов". 

В прошлом году врачи тюменской ОКБ № 1 провели уже 11 трансплантаций почки, еще четыре - в январе 2018 года. Все пациенты чувствуют себя хорошо, осложнений после операции не было.

"Мы запланировали еще 30 операций, будет хорошо, если получится больше. Пациенты, которым требуется эта операция, уже обследованы и очень ждут этого. Надо понимать, что эти люди привязаны сейчас к гемодиализу, искусственной почке, что лишает их возможности в полной мере распоряжаться своей жизнью", - сообщила директор департамента здравоохранения.

Николай Ступников

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Теги: здравоохранение , ОКБ №1 , соглашение , трансплантация

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