Вкусно по-тюменски: фестиваль "Гигантов" в Ялуторовске готовит сюрпризы

фото газеты "Ялуторовская жизнь"

Фестиваль "Гигантов" пройдет в Ялуторовске 18 февраля.

Организаторы фестиваля приглашают к участию предприятия, организации и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пищевой промышленности и общественного питания Тюменской области, готовых представить свою продукцию "гигантских" размеров и вкусно о себе рассказать.

Впервые фестиваль-дегустацию гигантской продукции провели в Ялуторовске в 2017 году. Жителей и гостей города порадовали гигантским мороженым, гигантским пирогом-манником от "Юнигрэйн", семиметровым батоном "Докторской" колбасы от мясокомбината "Ялуторовский", 200 кг тортом от "Провинции" и двухметровым рыбным пирогом от "Арагаца".

Как отметили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области, мы стремимся, чтобы тюменские производители стали хорошо известны за пределами региона, а бренд "Тюменская гигантомания" получил мировую известность.

Фестиваль начнется в 12 часов на Сретенской площади. В это же время ялуторовские кулинары в 12-й раз испекут и попробуют перевернуть трехметровый блин.

фото газеты "Ялуторовская жизнь"

Напомним, что первый гигантский блин в Ялуторовске решили испечь на Масляницу в 2007 году. Тогда же появилась трехметровая железная сковорода, отлитая на Ялуторовском ремзаводе. Затею прочили в книгу рекордов Гиннеса сразу в трех номинациях: самая большая сковорода, самое большое количество продуктов для приготовления блина и приготовление блина на открытом воздухе. Но блин распался на несколько кусочков. Это беда преследовала ялуторовских кулинаров все 11 лет. В 2017 году блин перевернули, но он немного потрескался, а с краю порвался.

фото газеты "Ялуторовская жизнь"