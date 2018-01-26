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МОК: российские флаги на трибунах Олимпийских игр разрешены

18:45 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - SnatchNews

Болельщикам не будет запрещено использовать российский флаг во время Олимпийских игр в Пхенчхане, при условии, если это не политическая демонстрация. На сайте Олимпийского комитета России опубликовано официальное заявление МОК и Оргкомитета Игр-2018. 

"Демонстрация флага страны с признанным Национальным олимпийским комитетом, даже временно отстраненным, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена", - говорится документе.

"Однако если это окажется организованной политической демонстрацией, МОК примет это к рассмотрению своей системой мониторинга для выполнения решений исполкома МОК от 5 декабря 2017 года", - предупреждает международная организация.

Напомним, исполком МОК принял решение отстранить российскую сборную от Олимпийских игр в Пхенчхане 5 декабря прошлого года. В организации сочли доказанным, что в России на государственном уровне создали и поддерживали систему приема допинга.

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Теги: олимпийский совет

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