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Более восьми тысяч малышей появились на свет в перинатальном центре Тюмени

12:54 26 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 172 родов, что составляет треть от общего количества родов в Тюменской области, приняли в Перинатальном центре Тюмени в 2017 году. 8 тыс. 340 младенцев, в том числе три тройни и 225 двоен появились на свет в центре.

775 детей родились недоношенными и им потребовалась помощь в отделениях реанимации и интенсивной терапии и второго этапа выхаживания недоношенных детей, в том числе новорожденных с экстремально низкой массой тела. 

"Одним из приоритетных направлений работы службы родовспоможения является профилактика преждевременных родов. Внедрение регионального протокола, непрерывный аудит исполнения рекомендаций на территории всей Тюменской области оптимизировали антенатальную и интранатальную помощь и наряду с передовыми технологиями неонатальной службы привели к значительному снижению младенческой смертности и заболеваемости", - рассказала заместитель главного врача Елена Беева.

Тесное сотрудничество специалистов создает условия для оказания специализированной медицинской помощи даже в самых тяжелых случаях. В 2017 году 21 роды произошли в стенах медицинских организаций смежного профиля в связи с наличием сопутствующей тяжелой патологии или угрожающих жизни осложнений беременности. В Областной кллинической больнице № 2 совместно с бригадой врачей акушеров-гинекологов Перинатального центра и эндоваскулярных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов проводятся родоразрешаюшие операции, направленные на минимизацию кровопотери в родах и послеродовом периоде и сохранение репродуктивного здоровья при врастании плаценты, при котором в недавнем прошлом удаление матки считалось единственно возможным методом спасения жизни пациентки, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. 

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Теги: здравоохранение , новорожденные , перинатальный центр , роды

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