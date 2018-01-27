Госдума приняла закон о волонтерах

Фото - МИА "Мир"

Законопроект о статусе волонтерских организаций Госдума приняла в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщает РИА "Новости".

Этот документ уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, а также закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.

Отменим, ранее парламентарии во втором чтении поддержали поправку, согласно которой религиозные организации в соответствии со своими внутренними установлениями будут вправе привлекать волонтеров для участия в организации богослужений.

Как отмечает пояснительная записка законопроекта, изменения обеспечат более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами волонтерской деятельности, благополучателями, органами власти и местного самоуправления, а также повысят правовую защищенность волонтеров, которые получат дополнительные гарантии.