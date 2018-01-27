Тоболяки дарят омской библиотеке факсимильное Евангелие Достоевского

Трехтомное издание знаменитого Евангелия Достоевского подарит омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина и литературному музею благотворительный фонд "Возрождение Тобольска" 29 января.

Передача факсимильного издания с пометками писателя и комментариями ученых состоится в торжественной обстановке, сообщает министерство культуры Омской области.

Сотрудники Центра книжных памятников библиотеки организовали две выставки: о Фёдоре Достоевском в памяти Омска и о работе благотворительного фонда "Возрождение Тобольска".