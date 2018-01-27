Владислав Третьяк посмотрит игру тюменского "Рубина"

фото: Хоккейный клуб «Рубин» (Тюмень)

Игру "Рубина" в Кургане увидит Владислав Третьяк. Матч чемпионата Высшей хоккейной лиги на открытой площадке стадиона "Центральный" с местным "Зауральем" состоится 28 января.

Как сообщает пресс-служба клуба, поединок состоится в рамках проекта "Русская Классика". В поездку отправились следующие игроки "рубиновой" дружины: вратари Егор Назаров, Денис Франскевич и Павел Гущин; защитники: Константин Фомичёв, Сергей Боголейша, Егор Мажуга, Александр Родионов, Виталий Зотов, Владимир Воробьёв, Тимофей Филиппов, Егор Артамонов, Александр Федотов и Егор Кунгурцев; нападающие: Михаил Потякин, Андрей Ерофеев, Денис Иванов, Антон Кочуров, Денис Давыдов, Вадим Кравченко, Виталий Жиляков, Константин Белов, Игорь Сафаралеев, Антон Угольников, Павел Варфоломеев, Артём Михеев, Архип Неколенко и Александр Тимирёв.

27 января у тюменской команды запланирована тренировка на площадке под открытым небом, где состоится "русский" матч. Перед рубиновцами лед опробуют игроки "Зауралья". Отметим, что хозяева на нем еще не тренировались из-за достаточно низкой температуры воздуха.

По прогнозу, в день игры в Кургане будет стоять вполне комфортная погода. Столбик термометра не должен опуститься ниже десяти градусов.

Почетным гостем "Русской Классики" станет президент Федерации хоккея России, в прошлом прославленный вратарь Владислав Третьяк.