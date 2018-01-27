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Замминистра финансов России назвал девять тенденций международных финансовых отношений

13:29 27 января 2018 | mobile | | print версия для печати
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Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак выступил с открытой лекцией перед студентами и преподавателями Тюменского государственного университета в Тюмени 27 января.

Сергей Сторчак представил свое видение роли многосторонних суверенных форумов в обеспечении финансовых интересов России. Международное сообщество сегодня решает самые разнообразные проблемы: от стабилизации курса доллара и евро до обеспечения международной безопасности. Широкое обсуждение вызывает установление налога на валютные операции, механизмы погашения задолженности стран третьего мира и даже реформа глобальной финансовой системы.

"Современные международные финансовые взаимоотношения мы для себя определяем как возникающие при перетоке финансовых средств из одной страны в другую, - подчеркнул он. - В ходе этих перетоков и возникает необходимость договариваться".

Заместитель министра финансов выделил девять основных тенденций, которые сформировались в течение последних 20 лет в сфере международных финансовых отношений. "Это перемещение центра принятия решений, подготовки управленческих решений с национального уровня на многосторонний уровень, - пояснил Сергей Сторчак. - Глубокая реформа финансового регулирования, реформа международной валютной системы, усиление роли и значения деятельности многосторонних банков развития, усиление роли долговых рынков в сфере финансирования бизнеса, пересмотр принципов и правил кредитования экспорта, новые подходы к финансированию содействия международному развитию, глубокая реформа, связанная с противодействием финансированию терроризма, международное сотрудничество в сфере налогообложения".

Решить эти задачи и призваны различные экономические сообщества наподобие "Джи-8", "большой двадцатки" или АТЭС. "Все эти структуры лучше всего описываются понятием "клуб". А еще лучше - клуб по интересам. Опять же - штамп с английского языка, точнее с английской практики. Когда есть клуб по интересам, он существует, у него даже нет каких-то написанных правил, но все правила соблюдаются. Международные суверенные форумы как раз и относятся к такой категории клубов", - отметил Сергей Сторчак.

Он посоветовал тюменским студентам, будущим экономистам и финансистам, уже сегодня задуматься о получении второго образования – юридического. "Международная финансовая практика пронизана и переплетается с международным финансовым правом", - подчеркнул он.

Борис Олейник

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Теги: лекция , Сергей Сторчак , ТюмГУ , Тюмень , финансы

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