Тюменские биатлонисты Логинов и Гараничев заняли пьедестал почета на чемпионате Европы

фото Союза биатлонистов России

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в гонке преследования на чемпионате Европы в Риднауне и принес сборной России первую золотую медаль. Тюменец допустил два промаха и опередил на 27 секунд Красимира Анева. Бронзовую медаль блестящим рывком на финишном круге вырвал Евгений Гараничев, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Чемпионат Европы проходит в итальянском городе Риднаун. В гонке преследования на 12,5 км первое место у Александра Логинова — 32.22,1 (2), второе у Красимира Анева из Болгарии +27,6 (0), замыкает тройку лидеров - Евгений Гараничев +1.10,7 (3)

Биатлонист сборной России Александр Логинов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на чемпионате Европы в итальянском Риднауне.

"Сегодня получилась сложная гонка, даже по сравнению со спринтом. Рад, что смог выиграть эту гонку. Поздравляю Женю Гараничева с бронзой, а Красемира Анева из Болгарии – с серебром. Спасибо Диме Малышко, что опять помог с лыжами. У меня есть проблемы с инвентарем. Не люблю на это сетовать", - отметил спортсмен.