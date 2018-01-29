В лагере "Алые паруса" стартовала специализированная смена “Тюменский форпост”

фото ДТиС "Пионер"

Cпециализированная смена военно-патриотических объединений “Тюменский форпост” пройдет в детском лагере “Алые паруса” с 28 января по 10 февраля. Ее участниками станут более 100 воспитанников военно-патриотических объединений юга Тюменской области в возрасте 11-16 лет.

Игра “Зарница”, военно-медицинская эстафета, открытые площадки для обмена опытом и знакомство с Героями России - это далеко не полный список мероприятий патриотической смены. Основная задача – воспитать у детей и подростков патриотизм, чувство национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству. В помощь педагогам лагеря – представители центра “Аванпост”, движений “Юнармия”, “Волонтеры Победы” и “Российского движения школьников”.

Волонтеры Победы организуют для юных патриотов исторический квест “Сталинградская битва”. События интерактивной игры будут происходить в настоящем. По легенде игрокам предстоит попробовать себя в роли отечественных журналистов и собрать подлинные исторические факты, таким образом предотвратив переписывание истории страны. Тюменские юнармейцы проведут мастер-класс и расскажут участникам о движении, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".