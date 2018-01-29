IT-предприниматели поделятся историями о бизнес-ошибках

Фото ФРИИ

Откровенными историями об ошибках своего бизнеса поделятся IT-предприниматели из Москвы, Екатеринбурга и Тюмени на конференции в тюменском технопарке 6 февраля. Мероприятие "Fail Conference: горячие ошибки ИТ компаний и советы как их избежать из первых уст" начнется в 18 часов 30 минут.

Fail Conference – аналог известного во всем мире мероприятия FuckUp Nights, где участники в формате стендапа делятся не историями успеха, а историями своих неудач и уроками, которые вынесли из этого.

Fail Conference с успехом прошла в нескольких городах России. Ее организаторами в Тюмени выступает Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) в сотрудничестве со Школой программирования при Тюменском технопарке. На конференции выступят выпускники акселератора ФРИИ – сооснователь SiteSecure Максим Лагутин из Москвы и основатель сервиса для дизайнеров интерьера MyRooms Александр Басанов из Екатеринбурга. Из тюменских предпринимателей свои истории расскажут резиденты бизнес-инкубатора Технопарка - владелец компании-производителя часов "Маяк" Михаил Мандрыгин (ООО "Маяк") и создатель сервиса Turogator Александр Меньщиков.

"Мы все любим указывать другим на ошибки и обсуждать причины провала очередного стартапа. Но ошибаться и признавать свои неудачи публично – это первый шаг на пути к успеху. Мероприятие будет особенно полезно начинающим предпринимателям, которые узнав о чужих заблуждениях по поводу бизнеса в IT, смогут не наступить на эти "грабли" и трезво оценить свои действия", - отмечает соорганизатор Fail Conference в Тюмени Алексей Томилов.

Участие в конференции бесплатное, регистрация на конференцию открыта на сайте ФРИИ, сообщает пресс-служба тюменского технопарка.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) — российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный Агентством стратегических инициатив в 2013 году. Фонд предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах развития, проводит акселерационные программы и участвует в разработке методов правового регулирования венчурной отрасли. Один из ключевых проектов фонда "Акселератор ФРИИ" представляет собой интенсивную трехмесячную программу по ускоренному развитию ИТ-компаний.