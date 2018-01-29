up

29.01.2018 понедельник

USD 55,8288

EUR 69,6073

В Тюмени -9..-11 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

IT-предприниматели поделятся историями о бизнес-ошибках

13:38 29 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ФРИИ

Откровенными историями об ошибках своего бизнеса поделятся IT-предприниматели из Москвы, Екатеринбурга и Тюмени на конференции в тюменском технопарке 6 февраля. Мероприятие "Fail Conference: горячие ошибки ИТ компаний и советы как их избежать из первых уст" начнется в 18 часов 30 минут.

Fail Conference – аналог известного во всем мире мероприятия FuckUp Nights, где участники в формате стендапа делятся не историями успеха, а историями своих неудач и уроками, которые вынесли из этого.

Fail Conference с успехом прошла в нескольких городах России. Ее организаторами в Тюмени выступает Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) в сотрудничестве со Школой программирования при Тюменском технопарке. На конференции выступят выпускники акселератора ФРИИ – сооснователь SiteSecure Максим Лагутин из Москвы и основатель сервиса для дизайнеров интерьера MyRooms Александр Басанов из Екатеринбурга. Из тюменских предпринимателей свои истории расскажут резиденты бизнес-инкубатора Технопарка - владелец компании-производителя часов "Маяк" Михаил Мандрыгин (ООО "Маяк") и создатель сервиса Turogator Александр Меньщиков.

"Мы все любим указывать другим на ошибки и обсуждать причины провала очередного стартапа. Но ошибаться и признавать свои неудачи публично – это первый шаг на пути к успеху. Мероприятие будет особенно полезно начинающим предпринимателям, которые узнав о чужих заблуждениях по поводу бизнеса в IT, смогут не наступить на эти "грабли" и трезво оценить свои действия", - отмечает соорганизатор Fail Conference в Тюмени Алексей Томилов.

Участие в конференции бесплатное, регистрация на конференцию открыта на сайте ФРИИ, сообщает пресс-служба тюменского технопарка. 

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) — российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный Агентством стратегических инициатив в 2013 году. Фонд предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах развития, проводит акселерационные программы и участвует в разработке методов правового регулирования венчурной отрасли. Один из ключевых проектов фонда "Акселератор ФРИИ" представляет собой интенсивную трехмесячную программу по ускоренному развитию ИТ-компаний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: IT-отрасль , конференция , тюменский технопарк

Последние новости

15:38 В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины
15:27 Тюменские паралимпийцы завоевали медали Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону
15:16 Первые полмиллиона индюшат вывели в юргинском инкубатории
15:05 Инспекторы проверили содержание трассы Тюмень - Омск
14:54 Владивосток станет столицей Тотального диктанта-2018
14:43 В Нефтеюганске вынесен приговор шести участникам ОПГ за хищение нефти
14:32 Приток инвестиций в тюменскую экономику формирует спрос на высококвалифицированные кадры
14:21 Дублеры ФК "Тюмень" уходят в "Торпедо"
14:10 В Тюмени в суде рассмотрят дело о фиктивной регистрации мигрантов
14:00 Дни татарской культуры открылись в тобольском Заболотье
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев рассказал полпреду, как в регионе решают проблемы дольщиков

Игорь Холманских отметил снижение преступности в Тюменской области

Владимир Якушев поручил усилить патрулирование загородных трасс

Политика

"Итоги года Урала и Сибири" подвели в Тюмени

Подготовка к выборам президента России в Тюменской области идет в штатном режиме

В Тюменской области сохранят меры государственной поддержки

Экономика

Первые полмиллиона индюшат вывели в юргинском инкубатории

Школа фермера расширяет географию

Объем привлеченных средств ВТБ в Тюмени вырос в 2017 году

Общество

Инспекторы проверили содержание трассы Тюмень - Омск

Владивосток станет столицей Тотального диктанта-2018

Приток инвестиций в тюменскую экономику формирует спрос на высококвалифицированные кадры

Спорт

Тюменские паралимпийцы завоевали медали Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

Дублеры ФК "Тюмень" уходят в "Торпедо"

Илья Черноусов стал первым в России победителем марафона "Марчалонгу"

Происшествия

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины

В Нефтеюганске вынесен приговор шести участникам ОПГ за хищение нефти

В Тюмени в суде рассмотрят дело о фиктивной регистрации мигрантов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+