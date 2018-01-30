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ФЦН Тюмени успешно использует онлайн-технологии для консультации пациентов

20:02 29 января 2018 | mobile | | print версия для печати

На протяжении нескольких лет в Федеральном центре нейрохирургии успешно практикуется проведение видеоконсультаций врача для пациентов по индивидуальному обращению или заявке лечебного учреждения. Возможности сервиса позволяют также консультировать коллегиально; тогда телемост ведут из зала для заседаний.

"Заказчиком выступает медицинское учреждение, а не сам пациент. Федеральная телекоммуникационная медицинская система выбирает учреждение, которое будет оказывать эту услугу. Кроме того, мы проводим бесплатный дистанционный прием пациентов. Это особенно удобно жителям других регионов. Нужно лишь заполнить форму на сайте,отправить нам в электронном виде результаты обследования и подождать официального ответа от наших специалистов", - рассказал заведующий организационно-методическим отделом ФЦН в Тюмени, врач-невролог, к.м.н. Алексей Кудряшов.

Ежегодно специалисты ФЦН Тюмени проводят более четырех с половиной тысяч консультаций по интернет-связи, каждый десятый пациент в результате приезжает на лечение в центр.

Помимо этого в ФЦН развивается направление дистанционной реабилитации, когда инструктор по ЛФК находится в кабинете, а пациент после операции или инсульта – у себя дома.

Комплекс реабилитационных мер назначается врачом при очной консультации, а затем в онлайн-режиме пациент получает инструктаж. Первый такой сеанс прошел в учреждении в конце 2017 года. Воплотить данную идею было решено в рамках проекта "Единой России" "Жизнь в ясном сознании",направленного на оказание специализированной помощи детям, страдающим от эпилепсии, реализуемого по инициативе главного врача ФЦН Тюмени, депутата Тюменской областной думы, профессора Альберта Суфианова.

"Нам необходимо внедрять и осваивать новые подходы, чтобы максимально удовлетворять  потребность в медицинской помощи. В этом эффективно помогают телекоммуникационные технологии. Дистанционный формат работы сейчас очень актуален, и его нужно использовать, где это возможно.  В конечном итоге, все делается для того, чтобы квалифицированная помощь стала доступной каждому", - отметил главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов.

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Теги: Альберт Суфианов , медицина , ФЦН

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