ЕДВ для льготников увеличится с первого февраля

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На 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России с 1 февраля. Пенсионный фонд выплачивает ее более 15,4 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического труда и других граждан.

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,6 млрд рублей.

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Напомним: федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля стоимость набора социальных услуг составит 1 тыс. 75 рублей 19 копеек в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами – 828 рублей 14 копеек; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 рублей 11 копеек; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 рублей 94 копейки, сообщает пресс-служба ПФ РФ.