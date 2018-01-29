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Приток инвестиций в тюменскую экономику формирует спрос на высококвалифицированные кадры

14:32 29 января 2018 | mobile | | print версия для печати
minpromtorg.gov.ru

Приток инвестиций и активный запуск высокотехнологичных производств, таких как ООО "ЗапСибНефтехим", ЗАО "Племзавод "Юбилейный" и других, формирует потребность экономики Тюменской области в высококвалифицированных кадрах разного уровня образования. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

В 2018 году в Тюменской области будут востребованы профессии, требующие среднего профессионального образования это - лаборант химического анализа, мобильный робототехник, графический дизайнер, специалист в области контрольно-измерительных приборов (Топ- 50 РФ), операционный логист, техник-технолог по отраслям, специалист по туризму, медицинская сестра (ТОП-Регион 38 профессий ) и другие. Сохранится высокая потребность специалистов с высшим образованием это, по-прежнему, - врач, инженер, учитель.

В 2017 году в поисках работа в центр занятости обратилось 56 тыс. 960 человек, из них - трудоустроено 46 тыс. 230 человек, что составляет 81,2%. Чаще всего обращались за помощью люди, имеющие рабочие профессии и специальности — трактористы, операторы различной техники, водители, инженеры, кладовщики. Как правило, они находили новую работу.

Также при содействии службы занятости трудоустраивались продавцы, бухгалтеры, менеджеры, повара, кассиры, делопроизводители, администраторы, воспитатели, экономисты, диспетчеры.

В целом, по данным департамента, ситуация на рынке труда в регионе в 2017 году сохранялась стабильной и более благоприятной, чем в предыдущие годы. Уровень безработицы по методологии международной организации труда 2017 года снизился с 5,6% до 4,8%. В 2015 году он составлял в среднем 6,2%. Уровень регистрируемой безработицы с января по декабрь 2017 года снизился на одну десятую процента в сравнении с таким же периодом 2016 года.

Вопросам занятости населения правительство области, отмечено в сообщении, уделяет особое внимание. Они находятся на постоянном контроле у главы региона. В 2018 году в Тюменской области за счет регионального бюджета продолжится реализация всех мероприятий по содействию занятости, реализуемых ранее, в которых ежегодно принимает участие около 70 тыс. человек. Совокупность данных мер позволит сохранить ситуацию на рынке труда стабильной и контролируемой.

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Теги: занятость , инвестиции , новые рабочие места

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