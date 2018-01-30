Специалисты Росгвардии рассказали учителям, как действовать в чрезвычайных ситуациях

rosgvard.ru

Специалисты управления Росгвардии по Тюменской области договорились о тесном сотрудничестве и взаимодействии с руководителями школ и частных охранных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба управления.

На совещании в департаменте образования администрации Тюмени, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности пребывания обучающихся и воспитанников в школах и детских садах, антитеррористической защищенности учреждений образования. Представители Росгвардии обозначили актуальные и значимые вопросы обеспечения безопасности учреждений образования. Довели информацию о порядке действий при угрозе террористического акта, и чрезвычайных происшествиях.

Достигнута договоренность о регулярном проведении мероприятий по совершенствованию мер безопасности, ежеквартальных тренировках и отработки действий во время возникновения чрезвычайных происшествий, пожаров и т.д.