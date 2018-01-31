Тюменское предприятие попало в реестр недобросовестных лесопользователей

фото УМВД РФ по Тюменской области

ООО "Русские продукты 9" Тюменской области включено в реестр недобросовестных лесопользователей, который формирует Рослесхоз. Помимо тюменского предприятия, в нем числятся еще 20 компаний, которые используют лесные участки или покупают насаждения с нарушениями.

С этой целью федеральное агентство лесного хозяйства разместило на официальном сайте реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений. В реестр включены первые шесть арендаторов, пять по информации, представленной министерством лесного хозяйства Республики Башкортостан и один по информации департамента лесного хозяйства Томской области. Основная причина включения в реестр - несвоевременное внесение платежей за использование лесов или невыполнение договорных обязательств в части лесохозяйственных мероприятий.

В январе 2018 года еще восемь региональных лесных служб направили информацию в Рослесхоз о 30 арендаторах лесных участков, с которыми были расторгнуты договоры, в том числе в судебном порядке из-за систематического нарушения договорных условий и лесного законодательства.

Нормы о появлении реестра недобросовестных призваны повысить уровень здоровой конкуренции при проведении аукционов на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений и договоров аренды лесных участков. Это особенно важно при проведении торгов на заключение договоров аренды. Так как срок, на который заключаются договора аренды составляет до 49 лет, в отличии от договоров купли- продажи, которые заключаются на срок до одного года. При существенном росте в 2017 году количества торгов, которые проводили региональные лесные службы, участились случаи участия в них спекулянтов, которые взвинчивали цены на лесные ресурсы, побеждали в результате торгов, а затем отказывались от заключения договора.

Региональные лесные власти получили инструмент, препятствующий заключению новых договоров для лиц, не выполняющих договорные условия или вовсе уклонившихся от заключения договора. Только в первом полугодие 2018 года планируется проведение торгов на заключение более 5 тыс. договоров купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства. Эксперты уверены, что реестр повысит эффективность и прозрачность торгов, и обеспечит поступление на рынок лесной продукции без наценок на спекулянтов. В Рослесхозе работает постоянно действующая комиссия по рассмотрению поступившей информации о недобросовестных арендаторах лесных участков и покупателях лесных насаждений, сообщает пресс-служба федерального агентства лесного хозяйства.