Школа в "Ямальском-2" откроется в День знаний

Фото - ИА "Тюменская линия"

В Тюмени продолжается активное строительство социальных объектов. В 2018 году 1 сентября распахнет свои двери новая школа в микрорайоне Ямальский-2. Стройка уже вышла на финишную прямую.

"Здесь будут современные классы и большие рекреационные зоны, - рассказал руководитель Главного управления строительства тюменской области Сергей Шустов. – В них дети смогут не только отдыхать между уроками, но и заниматься на различных тренажерах, развивать особые навыки и умения".

Степень готовности здания высокая – фасады практически готовы, осталась только покраска. Как отметил Сергей Шустов, цветовая палитра будущей школы будет гармонировать с окружающими жилыми многоэтажками Ямальского-2. "Штукатурное покрытие, примененное здесь, уже успело хорошо зарекомендовать себя в нашем климате, имеет гарантию более 20 лет. Еще один его плюс – в любое время стены можно будет перекрасить", - сказал Шустов.

Проект школы – типовой, точно такой же был применен при строительстве гимназии №16, однако есть и отличия. "Пришлось несколько сократить проект, например, в плане применяемых отделочных материалов и в оформлении спортивной зоны. Как известно, в школе №16 построен отдельный спортивный блок. В этом здании его нет, но на качество физического воспитания школьников это никак не повлияет, все выполняется в рамках стандарта", – заметил Сергей Шустов.

К безопасности будущих учеников подошли основательно – за порядком "присмотрят" более сотни камер видеонаблюдения, их установят и в самом здании, и по периметру. Стены учебного учреждения отделывают огнестойкими материалами.

Сергей Шустов добавил, что деньги на строительство новой школы были выделены в рамках программы софинансирования, 87 млн рублей поступили из федерального бюджета.

Николай Ступников