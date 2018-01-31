Школьники Исетского района отправятся в лыжный поход по Свердловской области

Фото ИА "Тюменская линия"

Исетские школьники отправятся в двухдневный лыжный поход общей протяженностью 35 км 10 февраля. Это будет первым испытанием для ребят, желающих вступить в поисковый отряд "Кречет". Лыжники отправятся в Свердловскую область, в Тугулымский район, чтобы почтить память 29 армии.

Как сообщает администрация Исетского района, это решение ребята приняли на встрече с тюменскими поисковиками, которая состоялась в местном народном краеведческом музее.

Отряд "Кречет" действует в тюменском клубе детского творчества им. А. М. Кижеватова. В нем в разное время участвовало 170 ребят. Теперь к ним хотят присоединиться школьники Солобоевской школы Исетского района. Они планируют уже нынешней весной принять участие во Всероссийской поисковой операции "Вахта Памяти", которая пройдет в Тверской области.