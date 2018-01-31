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Пилот-инструктор, агроном-консультант и сварщик-верхолаз - необычные вакансии января

14:16 31 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото пресс-службы HeadHunter

HeadHunter составил список самых необычных вакантных мест в УФО за январь. Среди них такие, как пилот-инструктор Ан-2, агроном-консультант и сварщик-верхолаз.

Как сообщает пресс-служба компании, в начале года в округе появились сразу несколько вакансий, связанных с противопожарной безопасностью. Найти их можно в разных регионах: например, в Демьянке Тюменской области предлагают место начальника караула. Среди его обязанностей не только профилактика и тушение пожаров, но и ответственность за подразделения пожарной охраны, связанные с защитой объектов нефтегазового комплекса. Не менее ответственную должность предлагают в Югорске, там требуется диспетчер пожарной части. На обе должности требуется опыт работы более трех лет.

Командир ВС/Пилот-инструктор Ан-2 не только будет летать самостоятельно, но и выполнять тренировочные полеты, а также различные авиационные работы. А сварщику-верхолазу понадобится опыт работы промышленным альпинистом и 4 разряд сварщика: ему предстоит производить ремонт различных металлоконструкций на большой высоте. Обе вакансии размещены в Екатеринбурге, однако должность пилота-инструктора можно найти и в других городах: Тюмени, Кургане и Челябинске. 

Не остались в стороне и вакансии для соискателей, которые живут своим творчеством. В Перми открыта вакансия модельера-конструктора обуви. Среди обязанностей – полный цикл производства спортивной обуви: от разработки эскиза до промера и исправления готовых образцов. А в Уфе ищут автора передачи "Афиша" на городском телеканале UTV.  Не менее творческая вакансия ждет кандидата в Тюмени: дизайнер компьютерной графики будет заниматься созданием инфографики, видеодизайном, а также разработкой оформления для телеканала, программ и сюжетов, которые на нем выходят. Требований много, как к профессиональным навыкам, так и к личностным качествам. 

Также HeadHunter предлагает такие вакансии, как тренинг-менеджер, повар-тестомес, тестировщик программного обеспечения и многие другие интересные должности, на которые можно попробовать устроиться как имея специализированное образование, так и без опыта работы. 

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Теги: HeadHunter , агроном , вакансии , Тюмень , УФО

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