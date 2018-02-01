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Семьи с детьми начали получать ипотечные кредиты по госпрограмме

17:10 31 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Семьи начали получать ипотечные кредиты по госпрограмме/фото rieltor-ask.ru

Выданы первые ипотечные кредиты по государственной программе под 6% для семей с детьми.

Первые ипотечные кредиты по программе "Семейная ипотека с государственной поддержкой" под 6% годовых выдали АИЖК и банк "Российский капитал", сообщает пресс-служба АО "АИЖК".

В Санкт-Петербурге "Российский капитал" выдал ипотечный кредит семье, в которой 16 января родился второй ребенок. Вместе с рождением дочери молодая семья получила возможность улучшить свои жилищные условия по льготной ипотечной программе со ставкой 6% годовых. Семья купила двухкомнатную квартиру в городе Петергоф Ленинградской области.

В Екатеринбурге семья, в которой 7 января также родился второй ребенок, с помощью государственной программы снизила ставку по действующему ипотечному кредиту с 13,7% до 6%. Ипотечный кредит выдал партнёр АИЖК – АО "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования".

В рамках государственной программы заемщики могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий кредит, оформленный ранее на покупку жилья в новостройке. Государственная поддержка предусматривает сниженную ипотечную ставку 6% годовых в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать 8 лет. По истечении льготного срока ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20%. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, для других регионов – 3 млн рублей, срок кредита от 3 до 30 лет. В рамках программы заемщики могут использовать материнский капитал, а также воспользоваться опцией "Легкая ипотека" и "Справка о доходах по форме кредитора".

Узнать, где можно подать заявку на ипотечный кредит АИЖК в Тюменской области, можно здесь

Ранее Президент России Владимир Путин объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.

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Теги: АИЖК , жилье , ипотека

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