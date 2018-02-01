Эрудированные тюменцы смогут выиграть билеты на этап Кубка мира по биатлону

фото россиявмоемсердце.рф

Неделю спорта объявляет мобильное приложение "Открой свою Тюмень" с 3 по 9 февраля.

В первую неделю февраля каждая игра будет начинаться с предложения выбрать одну из категорий: "Олимпийская Тюмень" или "О, спорт, ты - мир". Победители смогут выбрать в качестве приза билеты на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

На митинге в поддержку российских спортсменов-олимпийцев, который пройдет 3 февраля на Цветном бульваре, будет работать отдельная площадка "Открой свою Тюмень". Здесь все желающие смогут проверить знания о Тюмени в целом и о тюменском спорте в частности.

Как сообщили разработчики приложения, некоторые вопросы о тюменских спортсменах прозвучат и со сцены. Самым эрудированным горожанам вручат ценные призы и билеты на этап Кубка мира по биатлону, который состоится в тюменской "Жемчужине Сибири" 22-25 марта 2018 года.