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Тюменские кванторианцы снимут короткометражные анимационные фильмы

17:21 31 января 2018 | mobile | | print версия для печати
video360.club

В тюменском детском технопарке "Кванториум" реализуется федеральная программа развития общекультурных компетенций, одним из этапов которой является проведение недели кино, призванной познакомить обучающихся с лучшими образцами отечественного кинематографа и научить их основам киносъемки. Мероприятия стартовали 26 января и продолжатся до 16 февраля.

Неделя кино направлена на формирование основных знаний об истории становления и развития отечественного кинематографа, его жанровом разнообразии, взаимосвязи кинематографа с основами физики, информационных технологий и современной инженерии.

В рамках общефедеральной тематической недели кино тюменским квантарианцам покажут киноленты из списка "100 фильмов для школьников", рекомендованного Министерством культуры и Министерством образования и науки Российской Федерации.

Участвуя в кванториумном "Кинофестивале", ребята будут развивать творческий потенциал и креативность мышления посредством создания собственных фильмов различного жанра.

По итогам работы творческих команд учащиеся "Кванториума" должны создать фильмы на разные темы. Их творчество оценят эксперты федеральных партнеров недели кино – специалисты в области кинематографии, ведущие артистами театра и кино и т.д.

Актуальность программы развития общекультурных компетенций обусловлена тем, что успех в подготовке кадрового резерва для глобального технологического лидерства заключается в формировании у подрастающего поколения не только профессиональных, но и общекультурных компетенций.

Добавим, что весной 2018 года в рамках федеральной программы развития общекультурных компетенций в "Кванториумах" пройдут общефедеральные недели театра и истории. Также запланированы региональные блоки: в конце февраля стартует неделя регионального развития, а в апреле - неделя экологии и здоровья.

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Теги: кванториум , кино , образование

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