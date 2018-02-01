В тюменских школах начинается прием заявлений в первый класс

Прием заявлений в первый класс. Фото www.phototyumen.ru

Горячая линия по вопросу приема граждан в общеобразовательные организации города Тюмени будет работать 1 февраля с 14 до 18 часов. Информацию можно получить по телефону (3452) 45-35-85.

Как сообщает городской департамент образования, прием в первый класс ведется в соответствии с приказом Минобрнауки России. Согласно документу прием детей в первый класс, имеющих регистрацию на территории микроучастка, закрепленного за конкретным муниципальным учреждением, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

"Период подачи заявлений о приеме в 1 класс продолжительный. Как правило, прием заявлений осуществляется в приемные дни, установленные администрацией образовательного учреждения. Мы призываем родителей не создавать ажиотаж. Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует всем гражданам общедоступность общего образования", – отметила заместитель директора городского департамента образования Ольга Тренина.

С 1 июля по 5 сентября родители (законные представители) могут записать своего ребенка в любую школу, вне зависимости от места жительства, при наличии свободных в ней мест.

Также родители (законные представители) могут подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг в сфере образования Тюменской области в разделе "Заявление в школу". Пакет документов необходимо предоставить в образовательное учреждение.

С каждым годом количество первоклассников в тюменских школах увеличивается. В предстоящем учебном году планируется принять около 12 тыс. школьников.