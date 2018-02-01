Тюменские специалисты выявляют онкологию на стадии зарождения

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Более 23 тыс. исследований магнитно-резонансной томографии провели в Областной клинической больнице №1 за 2017 год.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, большинство исследований проводятся в рамках профилактики. Врачи имеют многолетний опыт диагностики сложных случаев и начальных признаков патологии. МРТ-исследование дает возможность выявлять заболевания еще до того, как они становятся хроническими или угрожающими жизни.

К примеру, при исследовании суставов в видимой части предстательной железы у пациента, которому планировалась замена сустава, специалисты благодаря МРТ выявили очаговое образование. В тот же день при детальном обследовании органов малого таза пациенту был диагностирован рак простаты малых размеров. В результате пришлось полностью изменить тактику лечения. Начали с лечения злокачественной опухоли высокотехнологичными малотравматичными методами. Была изменена и тактика по замене сустава с одновременным удалением опухоли и подбором специального имплантата. Лечение прошло успешно.

Специалисты отделения лучевой диагностики ОКБ № 1 при МРТ-исследовании у юной пациентки выявили очаговую патологию участка коры головного мозга с изменением кровоснабжения и химического состава, свидетельствующую об эпилепсии. Точный диагноз позволил быстро начать лечение.

Отметим, первый аппарат для МРТ-исследований был запущен в эксплуатацию в 2001 году в ОКБ № 1. Затем в 2007 году установлен и первый в Тюмени высокопольный магнитно-резонансный томограф, в 2013 году появился томограф с напряженностью магнитного поля 3 Тесла. По своим характеристикам этот аппарат МРТ является единственным в Тюменской области.

Стоит отметить, что с каждым годом возможности МРТ-диагностики в Областной клинической больнице №1 расширяются. Специалисты регулярно повышают квалификацию, чтобы и дальше выявлять самые незаметные и еще только зарождающиеся патологии.