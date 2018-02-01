Волонтеры помогают спасать леса

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Более 300 тыс. добровольцев приняли участие в работе по предотвращению лесных пожаров за пять лет. Примеры наиболее эффективного многолетнего сотрудничества работников лесного хозяйства и добровольцев Федеральная авиалесоохрана представит в ходе стартового мероприятия Года волонтера в сфере охраны окружающей среды 3 февраля.

Как сообщает пресс-служба авиалесохраны, достучаться до сознания населения работникам лесного хозяйства в одиночку крайне сложно. Поэтому помощь представителей общественных организаций и добровольных объединений в формировании цивилизованного отношения населения к огню на лесных и прилегающих к лесу территориях переоценить невозможно. В период с 2013 по 2017 годы во всероссийских лесопожарных акциях и информационных кампаниях "Антипал", "Береги лес", "Вместе сохраним леса от пожаров", "Лесной патруль", "Сельхозпалы под контроль!", проводимых Рослесхозом, Федеральной Авиалесоохраной и региональными лесными ведомствами приняли участие более 300 тыс. представителей общественных организаций и добровольных объединений самого разного профиля - природоохранных движений, организаций и дружин, молодежных объединений, обществ инвалидов, обществ ветеранов войны и труда, казачьих обществ, военно-патриотических организаций и объединений, добровольных пожарных дружин.

Совместные усилия добровольцев, Рослесхоза, Федеральной Авиалесоохраны, региональных лесных ведомств способствовали значительному снижению риска возникновения лесных пожаров в результате неосторожного обращения с огнем в лесу и на прилегающих к лесу территориях, а следовательно, и снижению затрат на тушение, экологического и экономического ущерба.

Для оказания практической помощи добровольцам в овладении законодательной базой в области охраны лесов и практическими навыками по тушению лесных пожаров в декабре 2017 года выпущено уникальное для России издание - "Справочник добровольного лесного пожарного". Подготовка справочника стала результатом совместной работы Федерального агентства лесного хозяйства, Всероссийского института повышения квалификации работников лесного хозяйства, ФБУ "Авиалесоохрана", Агентства стратегических инициатив, Гринпис России, Общества добровольных лесных пожарных.

3 февраля в ходе V Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" будет проведен День волонтера, где состоится открытый диалог и обмен опытом представителей различных природоохранных организаций и объединений, в т.ч. общественного движения "Сохраним Байкал", экологического центра "Заповедники", международного волонтерского экоцентра "Бурундук" и других. В преддверии нового пожароопасного сезона такой диалог профессионалов в области охраны лесов от пожаров и заинтересованных природоохранных организаций и объединений имеет особое значение.

По данным Росгидромета, в марте на большей части территории России ожидается температура выше климатической нормы (на всей европейской части, в Уральском федеральном округе, на юго-западе Сибирского округа, в восточной части Якутии, в северной части Хабаровского края и Амурской области). Погодные аномалии могут привести к ускорению начала пожароопасного сезона в регионах.