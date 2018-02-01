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Тюменских участников Сталинградской битвы поздравят с памятной датой

14:27 01 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменских участников Сталинградской битвы поздравят с памятной датой/mil.ru

75 лет со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве исполнится 2 февраля 2018 года.  В Тюменской области проживают 13 участников сражения. Семь из них - жители Тюмени. 

В соответствии с федеральным законодательством участникам Сталинградской битвы, как участникам Великой Отечественной войны, предоставляются ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО), возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг при наличии инвалидности и другие меры поддержки. Ветеранам также предоставлен набор социальных услуг.

Он включает дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе обеспечение по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными средствами; предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Дополнительно за счет средств областного бюджета для участников Великой Отечественной войны предусмотрены меры социальной поддержки по проезду городским транспортом, автомобильным транспортом пригородного, внутрирайонного и внутриобластного сообщения.

Кроме того, за счет средств областного бюджета участники войны ежегодно ко Дню Победы получают единовременную денежную выплату.

К юбилейной дате всем участникам Сталинградской битвы, проживающим в Тюменской области, будут вручены персональные поздравления от губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

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Теги: Великая Отечественная война , ветераны , льготы , Сталинградская битва

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