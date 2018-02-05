Тюменские казаки продолжат патрулировать улицы

Тюменские казаки собираются на Всероссийский казачий круг/ Фото tyumencossack.ru

Участие в охране общественного порядка, фестивалях культуры и спортивных акциях на территории Тюменской области, а также выезд на общероссийские мероприятия запланировали казаки региона в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Максим Найденко.

"Мы примем участие в финальном этапе конкурса на звание "Лучший казачий кадетский класс УФО" в одном из шести субъектов округа. В 2017 году конкурс принимала Тюмень, мы же стали победителями. В Омске пройдет встреча казачьей молодежи Сибирского войскового казачьего общества. Запланирован слет молодых казаков для сдачи нормативов ГТО, место проведения уточняется. А 15 февраля в Москве состоится Всероссийский казачий круг", - пояснил Максим Найденко.

Казаки Южно-Тобольского отдельского казачьего общества помогают в охране объектов РПЦ в дни церковных праздников, участвуют в работе по патриотическому воспитанию молодежи, поддержке и развитии культурно-исторических направлений. В прошлом году казаки хуторских обществ "Казанское" и "Сорокинское" помогали ликвидировать последствия паводка, а нижнетавдинцы участвовали в тушении лесных пожаров.

Работу представителей казачества неоднократно отмечали правоохранители региона: они присутствуют на разводе личного состава, получают информацию о разыскиваемых лицах, транспорте и предметах. Один из самых крупных случаев - задержание вместе с сотрудниками полиции человека с крупной партией наркотиков.

"Весомый вклад в раскрытие имущественных преступлений внесла казачья дружина Нижнетавдинского хуторского казачьего общества. Весной 2017 года казаки, заступившие на дежурство в конный патруль на территории одного из садоводческих товариществ, обнаружили грузовой автомобиль, совпадающий по приметам с транспортным средством, проходящим по ориентировке на ряд краж из дачных домов. Сотрудникам полиции была передана информация о местонахождении машины, после чего полицейским удалось задержать преступную группу из четырех человек, долгое время занимавшихся кражами из неохраняемых домов и участков", - рассказал Максим Найденко.

Он также сообщил о подписании договора между Пограничным управлением ФСБ и Южно-Тобольским отдбельским казачьим обществом. Механизм взаимодействия согласовывается.

Самыми значимыми общественными мероприятиями 2018 года тюменские казаки считают областные фестивали "Благовест" и "Мост дружбы", которые проводит областной комитет по делам национальностей. К ним готовятся ансамбли и коллективы всех районов региона. Для представителей казачества это возможность показать горожанам свою культуру, быт и традиции.

В августе 2018 года пройдут традиционные "Дни памяти Ермака". На праздничных мероприятиях казаки области и соседних регионов могут встретиться на памятном месте, выступить с культурной программой, обсудить перспективы развития и взаимодействия.

Отметим, что в состав Южно-Тобольского отдельского казачьего общества входит более 1,5 тыс. человек, включая членов семей казаков, которые также считаются членами казачьих обществ.

﻿ Тюменские казаки собираются на Всероссийский казачий круг/ Фото tyumencossack.ru 1 /

Татьяна Ковалева