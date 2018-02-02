Выбрать избирательный участок тюменцы могут на портале госуслуг

На портале и в приложении госуслуг появилась возможность выбрать любой участок для голосования. Такая услуга поможет тем, кто в день выборов не сможет находиться по месту прописки, то есть по тому адресу, который стоит в паспорте. Сменить участок голосования можно будет до 12 марта включительно.
Для электронной подачи заявления о включении гражданина в список избирателей по месту нахождения на выборах президента Российской Федерации, необходимо авторизоваться на портале госуслуг при помощи единого логина и пароля.
По информации регионального информационно-образовательный центра, зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru можно как самостоятельно, так и в центрах обслуживания. Электронный сервис можно найти на главной странице портала или через каталог услуг.
Перед заполнением заявления необходимо убедится, что данные паспорта и адрес регистрации в профиле совпадают с указанными в паспорте.
Далее нужно указать местонахождение в день голосования и избирательный участок, на котором будет удобно проголосовать. Подтверждение и распечатываемая часть заявления придет в личный кабинет.
Напомним, 18 марта - выборы президента Российской Федерации. До 12 марта нужно выбрать избирательный участок, подать заявление онлайн и проголосовать там, где удобно.
Получить консультацию по госуслугам можно по телефонам 8-800-100-12-90, 566-330.
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