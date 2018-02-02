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В Тюменской области пройдут концерты и встречи к 75-летию победы в Сталинградской битве

16:49 01 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
mkrf.ru

Мероприятия, приуроченные к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, пройдут в Тюменской области 2 февраля.

В этот день россияне празднуют День воинской славы России. В 1943 году Советская армия в битве под Сталинградом разгромила немецкие войска, обеспечив начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны.

В 12 часов в Центре культуры и искусства "Современник" в Тюмени начнется тематическая программа "Сталинград – символ Победы и памяти". Гостей ожидают краткий исторический экскурс, тематические видеокадры и художественные номера.

В концертном зале ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) пройдет митинг памяти, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Участие в нем примут ученики школы №32, которые выступят с чтением памятных стихотворений, председатель совета ветеранов поздравит всех собравшихся с памятной датой, а после минуты молчания пройдет возложение цветов к обелиску памяти.

В Центральной детской библиотеке Тюмени школьники узнают о знаменитом сражении на Волге – Сталинградской битве – крупнейшем сухопутном сражении во Второй Мировой войне, о боях за Дом Павлова. По своим масштабам и ожесточенности она превзошла все прошлые битвы: на территории почти в сто тысяч квадратных километров сражались более двух миллионов человек.

В детской библиотеке им. К.Я. Лагунова состоится литературно-информационный час по художественной литературе для подростков, рассказывающий о подвиге солдат, освобождавших  Сталинград "Вспоминая Сталинградскую Победу!", сообщает областной департамент культуры.

Памятные мероприятия пройдут также в муниципалитетах Тюменской области. В Нижнетавдинском районе состоится патриотическая акция "За Волгой для нас земли нет!". В рамках мероприятия пройдут торжественный митинг "Сталинград: 200 дней мужества", возложение цветов у мемориального комплекса и концертная программа "От Волги до Берлина".

События Сталинградской битвы жители Упоровского района будут вспоминать исторической игрой "Сталинградская битва - Подвиг народа", виртуальной экскурсией "Места воинской славы". Кроме того, для жителей состоится выставка документов военных лет, экспозиция фотографий односельчан - участников войны "Священная память.

Квест "Сталинградскими дорогами" состоится в центральной районной библиотеке Юргинского района. Подвиг героев Великой Отечественной войны – это великий пример для подражания, образец мужества, стойкости и патриотизма.

В Центральной городской библиотеке Ялуторовска для жителей и гостей города состоится презентация книжно-иллюстрированной выставки "Подвиг Сталинграда бессмертен".

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Теги: Сталинградская битва

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