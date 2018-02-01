В Ишимском районе объявлен карантин из-за бешеной лисы

фото ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных объявлен в Ишимском районе 30 января. Он продлится два месяца, сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в управлении ветеринарии по Тюменской области

Мертвую лисицу на подворье обнаружил житель села Равнец Ишимского района. Мужчина сразу же обратился в ветеринарную службу. Эксперты в лаборатории установили, что лиса была заражена бешенством.

На подворье, где была найдена больная лисица, животных не было, но все же было принято решение провести дезинфицирующую обработку территории.

Специалисты службы вакцинировали домашних животных из соседних подворий. Ветеринары на протяжении двух месяцев будут вести мониторинг по выявлению случаев бешенства. Также в планах продолжить вакцинацию животных ЛПХ против бешенства.

Как отметили в региональном управлении ветеринарии, это единственный случай бешенства с начала года.

Анжела Лебедева