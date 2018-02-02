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Михаил Карисалов назначен гендиректором и председателем правления ООО "СИБУР"

17:21 01 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
sibur.photas.ru

Новая редакция устава общества, в соответствии с которой руководство ООО "СИБУР" осуществляют два единоличных исполнительных органа - председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" и генеральный директор ООО "СИБУР", - принята в ООО "СИБУР".

Такое решение связано с оформлением ранее инициированных процессов в компании по разделению стратегического и операционного руководства и направлено на дальнейшее повышение эффективности управления.

Председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" осуществляет общее руководство ПАО "СИБУР Холдинг", курируя вопросы стратегического характера. Генеральный директор ООО "СИБУР" отвечает за текущее развитие компании и возглавляет правление ООО "СИБУР". Такая система управления позволяет сбалансированно реализовать стратегию развития СИБУРа.

Председателем правления ПАО "СИБУР Холдинг" остается Дмитрий Конов. Генеральным директором ООО "СИБУР" и председателем правления ООО "СИБУР" назначен Михаил Карисалов, ранее занимавший должность главного операционного директора компании.

Михаил Карисалов родился 11 июня 1973 года в Ленинграде. Окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ, Тюменский государственный нефтегазовый университет.

C 2003 года — в компании СИБУР, последовательно занимал должности советника президента, директора департамента материально-технического снабжения, руководителя службы материально-технического обеспечения и капитального строительства, генерального директора ОАО "СибурТюменьГаз" (группа СИБУР).

С 2006 по 2011 год — вице-президент — руководитель дирекции углеводородного сырья СИБУРа.

С июня 2007 года — член правления ОАО "СИБУР Холдинг".

С ноября 2009 года — член правления ООО "СИБУР". С 2009 по 2012 год по совместительству - генеральный директор ООО "Тобольск-Полимер" (группа  СИБУР).

C января 2012 года — заместитель председателя правления — исполнительный директор ООО "СИБУР", управляющей организации ПАО "СИБУР Холдинг".

С 2016 года — главный операционный директор ООО "СИБУР".

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Теги: Дмитрий Конов , Михаил Карисалов , СИБУР

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