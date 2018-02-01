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Тюменцы присоединятся к патриотической акции "Россия в моем сердце"

14:59 01 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Поддержать память о героях-земляках, которые сражались в годы Великой Отечественной войны, продемонстрировать единство нации и готовность ответить на любые вызовы предлагают тюменцам. Митинг-концерт "Россия в моем сердце" состоится 3 февраля на Цветном бульваре со стороны ул. Первомайской. Начало в 11 часов.

Инициатором акции выступает Общественная палата России. Митинги-концерты пройдут во всех городах страны. В этот день на главной площадке Тюмени ждут всех, кого волнует будущее страны, всех, кто гордится прошлым. В мероприятии примут участие представители общественных движений, волонтерских объединений. Как рассказал депутат городской думы Роман Чуйко, это мероприятие призвано продемонстрировать единство тюменцев.

"Мне бы хотелось, чтобы на митинг-концерт пришли неравнодушные граждане, которые понимают, какие вызовы стоят перед страной. Апогеем акции стали ситуация с нашими олимпийцами и в целом действия по отношению к нам. Да, нам запретили использовать флаги и гимн во время Игр, но они должны знать, что Россия в нашем сердце всегда. Мы едины. Наша страна непобедима", - отметил он.

Митинг-концерт открывает празднования 75-летия победы в Сталинградской битве. Напомним, 2 февраля 1943 года – переломный момент в истории Великого сражения против фашизма. Советские воины не на жизнь, на смерть стояли, отстаивая не только рубежи Отечества, но и право всего человечества на мирную жизнь, общечеловеческие ценности, светлое будущее. Победа в этом сражении далась нелегко, свою жизнь отдали около пятисот тысяч человек, но именно после победы в этом сражении союзники фашизма отказались от вторжения в Советский Союз. О великой истории великой страны россияне напомнят всему миру на митинге-концерте.  

"75 лет назад произошла переломная битва в Великой Отечественной войне. Нам нужно смотреть на наших дедов и прадедов и быть такими же сильными. Какие бы вызовы не стояли, мы справимся", - отметил Роман Чуйко.

Патриотический митинг-концерт "Россия в моем сердце" состоится 3 февраля на Цветном бульваре со стороны ул. Первомайской.

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Теги: митинг-концерт , Роман Чуйко , Сталинградская битва

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