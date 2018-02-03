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Тюмень готова к митингу "Россия в моем сердце"

10:49 03 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Продолжение: Более семи тысяч тюменцев собрались на открытии митинга "Россия в моем сердце"

Тысячи жителей и гостей областного центра собрались на Цветном бульваре в Тюмени перед началом митинг-концерта в рамках Всероссийской акции "Россия в моем сердце!". Люди идут и идут, семьями и компаниями. 

фото ИА "Тюменская линия"

Учащиеся военно-патриотических школ города, центра "Алые паруса", делегации из всех спортивных школ помимо своих флагов принесли транспаранты: "Россия в моем сердце", "Вместе - мы сила", "Сплоченная Россия - великая страна". Возле сцены развернут огромный флаг Российской Федерации, его держат известные спортсмены.

Участники митинга отметят 75-летний юбилей победы в Сталинградской битве и поддержат российских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.

Цветной бульвар вновь превратился в праздничную площадку, на которой любой из пришедших на митинг найдет себе занятие по душе. На бульваре пройдут соревнования по биатлону, шорт-треку и хоккею в валенках, показательные выступления фигуристов, мастер-класс по скандинавской ходьбе, "Веселые старты". Будет работать центр записи в спортивные волонтеры.

фото ИА "Тюменская линия"

Участников митинга ждут традиционная полевая кухня с горячей кашей, а также праздничное меню от тюменских предпринимателей: пельмени, вареники, пицца, выпечка. Многие тюменцы планируют принять участие в митинге "Россия в моем сердце" целыми семьями.

 

"Это прекрасная идея – провести такой митинг, который может стать для всех нас большим объединяющим мероприятием. В эти дни мы отмечаем великую дату в нашей истории – 75 лет со дня победы в Сталинградской битве. И это символично перекликается с тем, что происходит сегодня в мировом спорте. Поэтому мы должны поддержать наших спортсменов. Тех ребят, кто будет участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане, и тех, кому это не удалось", - убеждена доктор педагогических наук, Народный учитель Российской Федерации, лауреат премии имени Н. К. Крупской, лауреат международной премии "Профессия - жизнь" Ольга Ройтблат.

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Евгений Бабенко

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Теги: Великая Отечественная война , митинг-концерт , Сталинградская битва , Цветной бульвар
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