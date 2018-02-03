Более семи тысяч тюменцев собрались на открытии митинга "Россия в моем сердце"

Более семи тысяч тюменцев принимают участие в патриотическом митинге-концерте "Россия в моем сердце", который начался на Цветном бульваре. Он открыл череду мероприятий, посвященных празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве.

фото ИА "Тюменская линия"

На центральной площадке города собрались тюменцы, чтобы отдать дань уважения своим дедам и прадедам за мирную и свободную жизнь и поддержать российских спортсменов, показать, что какие бы вызовы ни стояли перед страной, россияне готовы принять их с гордо поднятой головой. На Цветном бульваре сегодня много как взрослых людей, так и молодежи, многие горожане пришли семьями.

"Привет, Тюмень! Привет, спортсмены! Спасибо, что вы проявили солидарность и не остались в стороне, когда на нашу страну оказывают давление. Меня всегда учили, что спорт вне политики. Но сейчас это не так. Надо поддержать наших спортсменов - и тех, кто не допущен к Играм, и тех, кто поедет на Олимпиаду", - обратился к участникам митинга президент Фонда поддержки спорта и общественного правопорядка Андрей Потапов.

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Во время митинг-концерта тюменцы выразят поддержку российским спортсменам, как тем, которые поедут на Олимпиаду, так и тем, кого незаконно отстранили. Победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы на главной площадке Тюмени вместе с жителями города обратятся к спортсменам, которые хоть и под нейтральным флагом, будут защищать спортивную честь страны, поставят новые рекорды, продемонстрируют непреодолимую силу воли к победе. Участники митинга подготовили транспаранты и плакаты, на которых разместили свои пожелания: "Победа-2018!", "Победа будет наша".

фото ИА "Тюменская линия"

Творческие коллективы подготовили концертную программу.

фото ИА "Тюменская линия"

Не остались в стороне от митинга-концерта и тюменские предприниматели, помимо того что здесь работает бесплатная полевая кухня, гости праздника могут попробовать и эксклюзивные блюда. В меню есть пельмени с начинкой из свинины, говядины, щуки и курицы. Вареники с капустой под названием "Российские победные", с творогом "За Легкова", с картофелем и грибами "За Белова", вареники с вишней. Есть различные горячие безалкогольные напитки старорусской и старосибирской традиции: сбитень "Без мельдония", чай со сливками "За Викторию Сливко", глинтвейн "Пуля", медовуха "Выстрел".

По завершению митинга-концерта наиболее активные горожане могут посетить спортивные площадки. Инструкторы уже готовятся дать всем желающим мастер-класс по скандинавской ходьбе. Также будет организован турнир по хоккею в валенках и показательные выступления фигуристов.

Количество участников митинга продолжает увеличиваться. Цветной бульвар заполнен людьми от ул. Первомайской до колеса обозрения.

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Екатерина Исаева