up

3.02.2018 суббота

USD 56,0408

EUR 70,0958

В Тюмени -18..-20 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Более семи тысяч тюменцев собрались на открытии митинга "Россия в моем сердце"

11:21 03 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Продолжение: "Россия в моем сердце": тюменцы играли в хоккей в валенках и записывались в волонтеры

Более семи тысяч тюменцев принимают участие в патриотическом митинге-концерте "Россия в моем сердце", который начался на Цветном бульваре. Он открыл череду мероприятий, посвященных празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве.

фото ИА "Тюменская линия"

На центральной площадке города собрались тюменцы, чтобы отдать дань уважения своим дедам и прадедам за мирную и свободную жизнь и поддержать российских спортсменов, показать, что какие бы вызовы ни стояли перед страной, россияне готовы принять их с гордо поднятой головой. На Цветном бульваре сегодня много как взрослых людей, так и молодежи, многие горожане пришли семьями.

"Привет, Тюмень! Привет, спортсмены! Спасибо, что вы проявили солидарность и не остались в стороне, когда на нашу страну оказывают давление. Меня всегда учили, что спорт вне политики. Но сейчас это не так. Надо поддержать наших спортсменов - и тех, кто не допущен к Играм, и тех, кто поедет на Олимпиаду", - обратился к участникам митинга президент Фонда поддержки спорта и общественного правопорядка Андрей Потапов.

[IMG_19]

Во время митинг-концерта тюменцы выразят поддержку российским спортсменам, как тем, которые поедут на Олимпиаду, так и тем, кого незаконно отстранили. Победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы на главной площадке Тюмени вместе с жителями города обратятся к спортсменам, которые хоть и под нейтральным флагом, будут защищать спортивную честь страны, поставят новые рекорды, продемонстрируют непреодолимую силу воли к победе. Участники митинга подготовили транспаранты и плакаты, на которых разместили свои пожелания: "Победа-2018!", "Победа будет наша".

фото ИА "Тюменская линия"

Творческие коллективы подготовили концертную программу.

фото ИА "Тюменская линия"

Не остались в стороне от митинга-концерта и тюменские предприниматели, помимо того что здесь работает бесплатная полевая кухня, гости праздника могут попробовать и эксклюзивные блюда. В меню есть пельмени с начинкой из свинины, говядины, щуки и курицы. Вареники с капустой под названием "Российские победные", с творогом "За Легкова", с картофелем и грибами "За Белова", вареники с вишней. Есть различные горячие безалкогольные напитки старорусской и старосибирской традиции: сбитень "Без мельдония", чай со сливками "За Викторию Сливко", глинтвейн "Пуля", медовуха "Выстрел".

По завершению митинга-концерта наиболее активные горожане могут посетить спортивные площадки. Инструкторы уже готовятся дать всем желающим мастер-класс по скандинавской ходьбе. Также будет организован турнир по хоккею в валенках и показательные выступления фигуристов.

Количество участников митинга продолжает увеличиваться. Цветной бульвар заполнен людьми от ул. Первомайской до колеса обозрения.

﻿
1 /

Екатерина Исаева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: биатлон , митинг-концерт , олимпиада , Сталинградская битва , Тюмень , Цветной бульвар
Ранее в сюжете
03.02.2018, 10:49 Тюмень готова к митингу "Россия в моем сердце"
01.02.2018, 14:59 Тюменцы присоединятся к патриотической акции «Россия в моем сердце»

Последние новости

16:19 Российский обучающий центр для слепоглухих работает в Тюмени
15:23 Известная тюменская поэтесса приглашает талантливых школьников в литературную гостиную
15:21 Луиза Носкова и Галина Куклева вместе с тюменцами поддержали российскую сборную Фото
15:16 На Цветном бульваре тюменцев угощали пельменями "Наш допинг" Фото
14:51 Владимир Чебоксаров: мы будем еще сильнее Фото
14:37 Юных биологов приглашают на олимпиаду "Менделеев"
14:10 Патриотизм и сплоченность привели тюменцев на митинг "Россия в моем сердце" Фото
13:59 "Россия в моем сердце": тюменцы сыграли в онлайн-викторину в реальном времени Фото
13:32 Тюменцы выразили свою гражданскую позицию на митинге "Россия в моем сердце" Фото
13:31 Автоинспекторы и спасатели зовут тюменцев на фестиваль силовых структур
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Тюменский опыт подготовки кадров для промышленности востребован в регионах России

АО "ПРОДО Тюменский бройлер" и правительство Тюменской области развивают сотрудничество

Владимир Якушев: эффективность господдержки промышленности необходимо повышать

Политика

Владимир Путин: промышленный рост нужно стимулировать на региональном уровне

Владимир Путин: экономический рост - ключевое условие повышения качества жизни людей

Кандидаты на низком старте: ЦИК завершает прием подписей за претендентов в президенты

Экономика

В Тюменской области ищут предпринимателей готовых заняться сбором стеклотары

В Голышмановском районе жители ратуют за качество ремонта мостов и плотин

Чтобы бизнес пошел в гору: уральским предпринимателям раздадут бонусы

Общество

Российский обучающий центр для слепоглухих работает в Тюмени

Известная тюменская поэтесса приглашает талантливых школьников в литературную гостиную

Луиза Носкова и Галина Куклева вместе с тюменцами поддержали российскую сборную

Спорт

Спартакиада трудовых коллективов начнется со сдачи норм ГТО

Тюменские футболисты обыграли астраханский "Волгарь"

Тюменская велосипедистка стала дважды бронзовым призером международных соревнований

Происшествия

Предприниматель из Тобольска обманула туристов

В Тюменской области мужчина перевозил пассажиров по тонкому льду Туры

Житель Сладковского района поджег дом с людьми
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+