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"Россия в моем сердце": тюменцы играли в хоккей в валенках и записывались в волонтеры

12:59 03 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Тюменцы выразили свою гражданскую позицию на митинге "Россия в моем сердце"

Цветной бульвар в Тюмени стал праздничной площадью - все, кто пришел на патриотический митинг-концерт "Россия в моем сердце", смогли найти себе занятие по душе.

В этот день тюменцы отдают дань уважения героям-землякам, воевавшим в Великой Отечественной войне, отмечают 75-летие победы в Сталинградской битве, и выражают поддержку российских спортсменов – тех, кто отправился на Олимпиаду в Пхенчхане, и тех, кто до нее не допущен.

фото ИА "Тюменская линия"

Участники митинга угощались горячей кашей у традиционной полевой кухни, а самые активные собрались на спортивных площадках, развернувшихся на  бульваре. На одной из них проходило хоккейное сражение в валенках. Оно собрало десятки мальчишек – под руководством спорторганизаторов ребята выходили на ледовый корт, чтобы посоревноваться за звание лучших. За юных хоккеистов болели их родители, и знакомые.

На соседней площадке поклонники биатлона состязались в стрельбе по мишеням.

фото ИА "Тюменская линия"

В одной из палаток все желающие могли записаться в волонтеры, а представители забега "Стальной характер" принимали заявки на участие в самом массовом экстремальном соревновании, которое пройдет летом этого года.

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Николай Ступников

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Теги: митинг-концерт , спортивная площадка , Цветной бульвар
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