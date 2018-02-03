Тюменцы выразили свою гражданскую позицию на митинге "Россия в моем сердце"

Тюменцы показали свою гражданскую активность, собравшись на митинг-концерт "Россия в моем сердце". Более 7 тыс. участников митинга отметили 75-летний юбилей победы в Сталинградской битве и горячо поддержали российских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.

"Вспоминается подвиг фронтовиков. Моя прабабушка Полина Бурова воевала на передовой, рыла окопы. Фронтовики прошли хорошую закалку. Они знали, что нужно идти только вперед, и поэтому победили. В этом заключается исключительная сила русского человека. Я будут болеть за всех наших спортсменов. Они выступят отлично и сумеют продемонстрировать волю к победе", - убежден студент института истории Тюменского госуниверситета Всеволод Попов.

Всеволод Попов. Фото ИА "Тюменская линия"

"У меня воевал отец, Иван Петрович Козлов. Он прошел всю войну и вернулся домой с победой. Когда нам больно, мы объединяемся, у нас появляется злость, и мы тогда готовы разорвать всех. Поэтому мы собрались здесь, чтобы поддержать наших спортсменов. Обидно, что их несправедливо наказывают", - сказала пенсионерка Галина Шипицына.

Галина Шипицына. Фото ИА "Тюменская линия"

"Я с коллегами пришла, чтобы поддержать наших спортсменов-олимпийцев. Они должны знать, что тюменцы с ними. Если будут трансляции с Игр, обязательно буду болеть за наших спортсменов. Виды, в которых они не участвуют, смотреть не стану - это моя гражданская позиция",- заявила сотрудница департамента недропользования и экологии Тюменской области Светлана Смирнова.

"Здесь очень много людей, и я счастлива, что тюменцы небезразличны, что они болеют за наших спортсменов. Надеюсь, что они достойно выступят на Олимпиаде, потому что справедливость должна восторжествовать", - считает представительница Общества русской культуры Тамара Трунилова.

"Единство наших мнений привело меня сюда. Меня волнует тема спорта, я пристально слежу за новостями. Поэтому я здесь, вместе со всеми, являюсь частью общего мнения, нашего спортивного движения. Благодаря единству наших целей, мнений и желаний мы сможем победить. У меня дедушки – участники войны, и эта тема мне очень близка. Никто из их не дожил до победы, но мои предки внесли в нее свой вклад. Желаю нашим спортсменам не сдаваться, идти только вперед. Они умеют это делать. Хотелось бы, чтобы они своей волей к победе воодушевили нас и всю Россию", - сказала педагог лагеря "Алые паруса" Анастасия Абтырзакова.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Я пришла на митинг-концерт, потому что испытываю гордость за страну и наших спортсменов, которым сегодня нужна поддержка. Очень рада, что на площади сегодня много молодежи", - поделилась впечатлениями Светлана Васильевна Марущенко.

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"Оба моих деда воевали. Мы чтим подвиг фронтовиков, поэтому нас не победить. Нельзя спокойно смотреть на то, какой прессинг идет в адрес наших спортсменов. Нашим ребятам сейчас несладко. Сегодняшний митинг в Тюмени - часть общероссийской поддержки наших олимпийцев. Наши атлеты поймут, что все с ними, и им будет легче защищать честь нашей страны", - считает заместитель руководителя лагеря "Олимпийская ребячка" Юрий Молчанов.

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Соб. инф.