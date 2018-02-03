"Россия в моем сердце": тюменцы сыграли в онлайн-викторину в реальном времени

На патриотическом митинге-концерте "Россия в моем сердце", посвященном поддержке спортсменов-олимпийцев, горожане в режиме онлайн встретились с создателями онлайн-игры о Тюмени.

Игру "Открой свою Тюмень" специально для этого мероприятия адаптировали под живое общение с участниками. Отметим, что первая в России игра-приложение о родном крае уже имеет в активе тысячи онлайн-участников и полюбилось местным жителям. На состоявшемся на Цветном бульваре митинге-концерте все желающие соревновались в знаниях о родном городе и его спортивной истории.

У стенда проекта промоутеры предлагали горожанам сыграть в мобильное приложение без использования современных гаджетов. Вопросы о тюменских спортсменах звучали прямо со сцены, ответы засчитывались только по поднятой руке. Самым эрудированным участникам вручат ценные призы и билеты на этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в "Жемчужине Сибири".

В настоящее время программа викторины постоянно обновляется. Для проверки знаний в нее загружены тысячи вопросов о Тюмени и Тюменской области, Югры и Ямала.

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Николай Ступников