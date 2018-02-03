Патриотизм и сплоченность привели тюменцев на митинг "Россия в моем сердце"

Чувства патриотизма и солидарности привели всю семью тюменки Светланы Рашевской на митинг-концерт "Россия в моем сердце", который состоялся на Цветном бульваре. Преподаватель педагогического колледжа рассказала, что они горячо обсуждают все события вокруг российской сборной.

"Мы возмущены тем, что наших спортсменов необоснованно не допустили до Олимпиады. Нам необходимо в этот момент объединиться, высказаться. Мы болеем за всю олимпийскую сборную", - подчеркнула она. Женщина вспоминает события Великой Отечественной. На фронте погиб ее дед - Ефим Иванович Федюк. "Он погиб в Польше в апреле 45-го, я знаю место захоронения. И если бы тогда все, единой семьей не встали на защиту Родины, то не смогли бы одолеть фашизм в той жуткой войне", - делится Светлана. Так и сейчас, уверена женщина, мы должны поддержать наших спортсменов, и они обязательно победят.

"Мы пришли большой компанией - студенты, преподаватели, дети. Пришли, чтобы поддержать наших олимпийцев, с которыми поступили очень несправедливо. Спортсмены должны быть солидарны, я и сам занимаюсь единоборствами. Пусть они знают, что Тюмень с ними",- говорит студент Тюменского лесотехникума Давид Рейн.

Воспитатель детского сада Светлана Смирнова, увлеченная скандинавской ходьбой, активно болеет за российских спортсменов, но чаще всего по телевизору. "А сегодня мы всем коллективом здесь, на митинге. Народ у нас дружный, сплоченный, в беде не оставляем. Поэтому мы здесь, поддерживаем наших олимпийцев. Наши предки- фронтовики воевали, дед был в разведке, много медалей привез с войны, мы гордимся нашими победителями. Только благодаря сплоченности мы победили фашизм. Нашим спортсменам пожелаем побед, медали все наши будут", - убеждена Светлана.

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Соб. инф.