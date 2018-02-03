Владимир Чебоксаров: мы будем еще сильнее

Владимир Чебоксаров/фото ИА "Тюменская линия"

Вся Тюмень объединилась в поддержку российских олимпийцев. Об этом заявил на митинге-концерте "Россия в моем сердце" почетный гражданин Тюмени, председатель Федерации греко-римской борьбы, Заслуженный тренер России Владимир Чебоксаров.

Он рассказал, что на Олимпийских играх был девять раз. "Это самые грандиозные соревнования. Собираются люди со всей планеты, которые хотят мира. И если наши болельщики поедут на Олимпиаду в Южную Корею, мы их тоже будем поддерживать", - рассказал он.

Митинг-концерт проходил под эгидой празднования 75-й годовщины Сталинградской битвы, и многие тюменцы вспоминают те страшные для страны события. Отец Владимира Чебоксарова прошел дорогами войны. Вернулся домой с Победой. "Когда в канун 30-летия Победы, в 1975 году, я в составе сборной Советского Союза в Германии выиграл чемпионат Европы и приехал домой, отец пожал мне руку и сказал со слезами на глазах: "Спасибо за то, что сделали это!". А мы благодарны ветеранам - они принесли нам мир", - говорит Владимир Чебоксаров.

От войны нужно уходить, уверен почетный гражданин Тюмени. Владимир Чебоксаров напомнил историю Олимпийских игр. "В древней Греции замирали все войны, когда проходили Олимпийские игры. Мы должны к этому стремиться. Мы будем сильными, с нами все будут дружить". Тренер знает не на словах, на деле, что с российскими спортсменами нужно считаться. Большим, порою непосильным трудом добываются медали на борцовских коврах, беговых дорожках, биатлонных трассах.

"Я призываю всех тренироваться и быть сильными. Тюмень растет, 25 лет назад Тюмень другая была, сейчас так много новых видов спорта. У нас появились новые чемпионы по разным видам спорта. Этим путем нужно идти, быть сильнее. Вперед, друзья, к победе!", - призвал всех собравшихся Владимир Чебоксаров.

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