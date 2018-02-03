up

3.02.2018 суббота

USD 56,0408

EUR 70,0958

В Тюмени -18..-20 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

На Цветном бульваре тюменцев угощали пельменями "Наш допинг"

15:16 03 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Луиза Носкова и Галина Куклева вместе с тюменцами поддержали российскую сборную

На патриотическом митинге-концерте "Россия в моем сердце" в поддержку российских спортсменов-олимпийцев тюменцы угощались горячей кашей и "спортивными" пельменями.

Для тех, кто успел проголодаться, на Цветном бульваре работала традиционная полевая кухня. Подкрепиться горячей кашей с дымком можно было бесплатно. Но и тюменские предприниматели не остались в стороне от патриотической акции. Для митинга-концерта для тюменцев приготовили специальные "спортивные" блюда.

Участники акции пробовали вареники с капустой под названием "Российские победные" и особые пельмени "Наш допинг" с начинкой из свинины, говядины, щуки и курицы. Все эти угощения, как гарантируют повара, не содержат мельдоний. Без этого допинга были и традиционные сибирские горячие безалкогольные напитки: сбитень "Без мельдония", чай со сливками "За Викторию Сливко", глинтвейн "Пуля", а также медовуха "Выстрел".

фото ИА "Тюменская линия"

Как рассказала управляющая "Ермолаев" Марина Игнатова, у тюменцев пользуются спросом пельмени "Наш допинг" и сбитень "За Шипулина". "Сбитень - это согревающий напиток, в самый раз, чтобы согреться в такую погоду. Пельмени  собственного приготовления, туда входит мясо курицы и говядины, подается с соусами. Гости оценили, все остались довольны, - сказала она. - Придумали необычные названия, чтобы поддержать наших спортсменов, показать, что мы можем, мы сильны, едины и мы с ними". 

Сотрудник Сafe bar Вероника Смирнова отметила, что в их кафе популярны капучино и какао. "Мы поддерживаем наших спортсменов и хотим показать наше единство, солидарность со всеми россиянами", - подчеркнула она. 

фото ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: митинг-концерт , Цветной бульвар
Ранее в сюжете
03.02.2018, 14:51 Владимир Чебоксаров: мы будем еще сильнее
03.02.2018, 14:10 Патриотизм и сплоченность привели тюменцев на митинг "Россия в моем сердце"
03.02.2018, 13:32 Тюменцы выразили свою гражданскую позицию на митинге "Россия в моем сердце"
03.02.2018, 12:59 "Россия в моем сердце": тюменцы играли в хоккей в валенках и записывались в волонтеры
03.02.2018, 11:21 Более семи тысяч тюменцев собрались на открытии митинга "Россия в моем сердце"
03.02.2018, 10:49 Тюмень готова к митингу "Россия в моем сердце"
01.02.2018, 14:59 Тюменцы присоединятся к патриотической акции «Россия в моем сердце»

Последние новости

16:19 Российский обучающий центр для слепоглухих работает в Тюмени
15:23 Известная тюменская поэтесса приглашает талантливых школьников в литературную гостиную
15:21 Луиза Носкова и Галина Куклева вместе с тюменцами поддержали российскую сборную Фото
15:16 На Цветном бульваре тюменцев угощали пельменями "Наш допинг" Фото
14:51 Владимир Чебоксаров: мы будем еще сильнее Фото
14:37 Юных биологов приглашают на олимпиаду "Менделеев"
14:10 Патриотизм и сплоченность привели тюменцев на митинг "Россия в моем сердце" Фото
13:59 "Россия в моем сердце": тюменцы сыграли в онлайн-викторину в реальном времени Фото
13:32 Тюменцы выразили свою гражданскую позицию на митинге "Россия в моем сердце" Фото
13:31 Автоинспекторы и спасатели зовут тюменцев на фестиваль силовых структур
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Тюменский опыт подготовки кадров для промышленности востребован в регионах России

АО "ПРОДО Тюменский бройлер" и правительство Тюменской области развивают сотрудничество

Владимир Якушев: эффективность господдержки промышленности необходимо повышать

Политика

Владимир Путин: промышленный рост нужно стимулировать на региональном уровне

Владимир Путин: экономический рост - ключевое условие повышения качества жизни людей

Кандидаты на низком старте: ЦИК завершает прием подписей за претендентов в президенты

Экономика

В Тюменской области ищут предпринимателей готовых заняться сбором стеклотары

В Голышмановском районе жители ратуют за качество ремонта мостов и плотин

Чтобы бизнес пошел в гору: уральским предпринимателям раздадут бонусы

Общество

Российский обучающий центр для слепоглухих работает в Тюмени

Известная тюменская поэтесса приглашает талантливых школьников в литературную гостиную

Луиза Носкова и Галина Куклева вместе с тюменцами поддержали российскую сборную

Спорт

Спартакиада трудовых коллективов начнется со сдачи норм ГТО

Тюменские футболисты обыграли астраханский "Волгарь"

Тюменская велосипедистка стала дважды бронзовым призером международных соревнований

Происшествия

Предприниматель из Тобольска обманула туристов

В Тюменской области мужчина перевозил пассажиров по тонкому льду Туры

Житель Сладковского района поджег дом с людьми
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+