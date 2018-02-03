На Цветном бульваре тюменцев угощали пельменями "Наш допинг"

фото ИА "Тюменская линия"

На патриотическом митинге-концерте "Россия в моем сердце" в поддержку российских спортсменов-олимпийцев тюменцы угощались горячей кашей и "спортивными" пельменями.

Для тех, кто успел проголодаться, на Цветном бульваре работала традиционная полевая кухня. Подкрепиться горячей кашей с дымком можно было бесплатно. Но и тюменские предприниматели не остались в стороне от патриотической акции. Для митинга-концерта для тюменцев приготовили специальные "спортивные" блюда.

Участники акции пробовали вареники с капустой под названием "Российские победные" и особые пельмени "Наш допинг" с начинкой из свинины, говядины, щуки и курицы. Все эти угощения, как гарантируют повара, не содержат мельдоний. Без этого допинга были и традиционные сибирские горячие безалкогольные напитки: сбитень "Без мельдония", чай со сливками "За Викторию Сливко", глинтвейн "Пуля", а также медовуха "Выстрел".

фото ИА "Тюменская линия"

Как рассказала управляющая "Ермолаев" Марина Игнатова, у тюменцев пользуются спросом пельмени "Наш допинг" и сбитень "За Шипулина". "Сбитень - это согревающий напиток, в самый раз, чтобы согреться в такую погоду. Пельмени собственного приготовления, туда входит мясо курицы и говядины, подается с соусами. Гости оценили, все остались довольны, - сказала она. - Придумали необычные названия, чтобы поддержать наших спортсменов, показать, что мы можем, мы сильны, едины и мы с ними".

Сотрудник Сafe bar Вероника Смирнова отметила, что в их кафе популярны капучино и какао. "Мы поддерживаем наших спортсменов и хотим показать наше единство, солидарность со всеми россиянами", - подчеркнула она.

фото ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников