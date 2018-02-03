Луиза Носкова и Галина Куклева вместе с тюменцами поддержали российскую сборную

фото ИА "Тюменская линия"

Олимпийцы и тюменцы отправятся в качестве болельщиков на игры в Южную Корею и там поддержат российских спортсменов. Об этом заявила на митинге-концерте на Цветном бульваре чемпионка мира по биатлону, Заслуженный мастер России, председатель Олимпийского комитета Тюменской области Луиза Носкова.

"Жаль, что Олимпийские игры, такой замечательный, спортивный праздник, оказался мрачным, так как идет череда разбирательств в суде. Вокруг этого огромная шумиха. Когда я выступала на Олимпийских играх, это было другое время", - сказала она и напомнила, что когда в свое время стояла на пьедестале, играл гимн, она понимала, что за ее спиной была Россия, любовь к Родине, которая всегда живет в сердце спортсменов.

"И сейчас те спортсмены, которые не поехали на Олимпийские игры, очень сильно переживают этот момент, поэтому нам всем вместе нужно поддержать их", - уверена Луиза Носкова. Тысячи тюменцев выразили солидарность с олимпийскими чемпионами, которые приветствовали их со сцены.

Приятно, что тюменцы солидарны с нами, мы все едины. Об этом заявила олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по биатлону, Заслуженный тренер России Галина Куклева.

"Мы до глубины души поддерживаем наших олимпийцев. Пусть у нас забрали гимн, у нас нет флага, но мы родились в России, наше сердце здесь, наши родители здесь, - отметила она. - Мы едины в любви к нашей большой стране, и всегда будем поддерживать спорт и весь наш народ!", - поделилась Галина Куклева.

фото ИА "Тюменская линия"