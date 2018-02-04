Ветераны Сталинградской битвы обратились к олимпийцам

фото ИА "Тюменская линия"

2 февраля 1943 года Советские войска одержали победу, которая нанесла сокрушительный удар по фашизму и переломила ход войны. На митинге-концерте "Россия в моем сердце" особое внимание было уделено этой памятной дате.

75-летие со дня победы в том сражении не сходило с уст, как выступающих именитых спортсменов и общественников, так других тюменцев – все понимают, что не будь того подвига, не было бы нас сейчас. Несмотря на то, что герои той битвы не смогли прийти на митинг, они передали свое обращение к россиянам и спортсменам. Его огласил председатель Тюменского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Герман Борисович Смирнов.

"75 лет назад закончилось одно из величайших сражений, сражение, которое предопределило в конечном итоге победоносный исход Великой Отечественной войны. Надо сказать, тюменцы, наши земляки, внесли свой весомый вклад в успех Сталинградской битвы: воевали под стенами Сталинграда, работники тыла трудились круглосуточно на благо фронта. Я был у участников Сталинградской битвы накануне, они несмотря на возраст бодры, полны жизненных сил. Меня просили передать олимпийцам, что ждут их с победой. Позицию, которую занял МОК, наши ветераны расценивают, как предательство олимпийских идей. Нужно всегда помнить, что нет той силы, которая может пересилить нас. Мы ждем ваших побед, в добрый путь", - заявил он.

фото ИА "Тюменская линия"

В патриотическом митинге-концерте "Россия в моем сердце" приняли участие более семи тысяч тюменцев.