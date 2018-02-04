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Митинг-концерт "Россия в моем сердце" объединил тюменцев

17:38 03 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы показали высокую гражданскую активность, собравшись на митинге-концерте, который состоялся в областной столице в рамках Всероссийской акции "Россия в моем сердце". Более 7 тыс. участников митинга отметили 75-летний юбилей победы в Сталинградской битве и горячо поддержали российских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.

"Меня всегда учили, что спорт вне политики. Но сейчас это не так. Надо поддержать наших спортсменов - и тех, кто не допущен к Играм, и тех, кто поедет на Олимпиаду", - обратился к собравшимся президент Фонда поддержки спорта и общественного правопорядка Андрей Потапов.

Участница митинга, педагог лагеря "Алые паруса" Анастасия Абтырзакова уверена, что поддержка россиян поможет нашим спортсменам добиться успеха на Олимпиаде. "Единство наших мнений привело меня сюда. Меня волнует тема спорта, я пристально слежу за новостями. Поэтому я здесь, вместе со всеми, являюсь частью общего мнения, нашего спортивного движения. Благодаря единству наших целей, мнений и желаний мы сможем победить. У меня дедушки – участники войны, и эта тема мне очень близка. Никто из них не дожил до победы, но мои предки внесли в нее свой вклад. Желаю нашим спортсменам не сдаваться, идти только вперед. Они умеют это делать. Хотелось бы, чтобы они своей волей к победе воодушевили нас и всю Россию", - сказала  Анастасия Абтырзакова.

Приятно, что тюменцы солидарны со спортсменами, заявила олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону, Заслуженный тренер России Галина Куклева. "Мы до глубины души поддерживаем наших олимпийцев. Пусть у нас забрали гимн, у нас нет флага, но мы родились в России, наше сердце здесь, наши родители здесь. Мы едины в любви к нашей большой стране, и всегда будем поддерживать спорт и весь наш народ!", - подчеркнула олимпийская чемпионка.

Тюменские творческие коллективы подготовили для участников митинга яркую концертную программу. Цветной бульвар в очередной раз превратился в праздничную площадку, на которой любой из пришедших на митинг-концерт горожан смог найти себе занятие по душе. Большой интерес вызвали соревнования по биатлону, шорт-треку и хоккею в валенках, показательные выступления фигуристов, мастер-класс по скандинавской ходьбе, "Веселые старты". Активно работал и центр записи в спортивные волонтеры.

Благодаря тюменским предпринимателям участники митинга смогли отведать эксклюзивные блюда со спортивным колоритом -  вареники с капустой "Российские победные", с творогом - "За Легкова", с картофелем и грибами - "За Белова", сбитень "Без мельдония", чай со сливками "За Викторию Сливко", глинтвейн "Пуля", медовуху "Выстрел". Кроме того, на Цветном бульваре по традиции работала бесплатная полевая кухня - тюменцев угощали кашей и горячим чаем.

"Здесь очень много людей и я счастлива, что тюменцы небезразличны, что они болеют за наших спортсменов. Надеюсь, что российские атлеты достойно выступят на Олимпиаде, потому что справедливость должна восторжествовать", - считает представительница Общества русской культуры Тамара Трунилова.

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Евгений Бабенко

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Теги: митинг , Олимпийские игры , Сталинградская битва , Цветной бульвар
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