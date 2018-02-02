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В Тюмени водитель, который подрезал автобус, предстанет перед судом

17:43 01 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

22-летний водитель из Тюмени обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Молодой человек на своем автомобиле подрезал автобус, из-за чего пострадали две женщины.

Уголовное дело отправлено в суд. Из материалов следует, днем 21 октября 2017 года молодой человек на Hyundai Accent во время движения по второму ряду проезжей части ул. Профсоюзной в направлении ул. Циолковской резко перестроился в крайний правый ряд, оказавшись перед самым автобусом МАЗ 40-го маршрута. Водитель автобуса применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате происшествия в салоне автобуса упали две пассажирки: 50-летняя женщина вывихнула правое плечо, что является тяжким вредом здоровья, а у 64-летняя горожанка получила ссадины и ушибы.

Водитель Hyundai признал свою вину в ДТП. Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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Теги: ДТП , Тюмень

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