Для родителей детей с ДЦП работает бесплатный вебинар

Для родителей детей с ДЦП открыт вебинар/фото министерства образования и науки РФ

Всероссийская образовательная программа для семей, в которых воспитываются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и тяжелой формой детского церебрального паралича (ДЦП) открылась в московском развивающем центре "Елизаветинский сад" 30 января. Ресурсный центр центра проведет цикл бесплатных семинаров-вебинаров, посвященных социализации, развитию и обучению детей с ДЦП.

Как сообщает пресс-служба Минобра РФ, в проекте участвуют психологи, эрготерапевты, логопеды. Цикл семинаров-вебинаров включает обучение по шести направлениям работы комплексного развития детей-инвалидов с ДЦП: социально-бытовая абилитация; логопедические занятия; альтернативная и дополнительная коммуникация; музыкально-терапевтические занятия; эрготерапия; психолого-педагогические занятия.

Семинары-вебинары проходят в очной форме с последующим размещением их записи на странице ресурсного центра, а также в группах "Елизаветинского сада" в социальных сетях.

Добавим, развивающий центр для детей с ограниченными возможностями здоровья "Елизаветинский сад" - единственный в Москве бесплатный детский сад для детей со средней и тяжелой степенью ДЦП. Это совместный благотворительный проект православной службы помощи "Милосердие" и Марфо-Мариинской обители. Деятельность ресурсного центра "Елизаветинского сада" осуществляется при поддержке фонда президентских грантов и комитета общественных связей города Москвы.